Wir in Hösel spendet 1000 Euro für die Ratinger Tafel

Mit einem bunten Budenzauber, einem von Höselern gestalteten Bühnenprogramm und jede Menge Überraschungen der Höseler Geschäftsleute startete der Stadtteil in die Adventszeit. Der Nikolausmarkt wurde nicht nur zum Treffpunkt für die Gäste, die sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen konnten, die Organisatoren dachten auch an diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ein Losverkauf auf dem Nikolausmarkt spülte 1001 Euro in die Kasse der Initiative Wir in Hösel. Diese Summe wurde jetzt an Ingrid Bauer von der Ratinger Tafel übergeben.