Für den guten Zweck DKV Mobility und Edeka Kels spenden an den SkF

Der SkF betreut in seinem ‚Fachdient Wohnungslosenhilfe‘ viele Alleinstehende und Familien, die von Wohnungsnot betroffen oder bedroht sind. Auch in diesem Jahr werden an alle Klienten Weihnachtstüten verteilt, um etwas Freude zu schenken. Darin befindet sich nun auch ein Edeka-Einkaufsgutschein auf Initiative der DKV Mobility.