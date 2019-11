Scouts unterwegs : Casting-Agentur sucht Ratinger Talente

Bereits zum dritten Mal drehte die 12-jährige Sarah im Juni für die ARD-Serie „Die Inselärztin“ auf Mauritius. Aufgrund ihres schauspielerischen Talents wurde aus ihrer Nebenrolle nun sogar eine Episoden-Hauptrolle.

Entdeckt wurde Sarah bei einem Casting von Sunshine-Casting. Das Profil des Mädchens passte genau auf die Anfrage und nach mehreren Casting-Runden bekam sie die Zusage.