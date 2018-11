RTL-Show startet am Mittwoch: Zwei Düsseldorferinnen bei Sylvie Meis' Dessous-Casting

Düsseldorf Wenn Sylvie Meis ab Mittwochabend in ihrer neuen RTL-Castingshow das perfekte Dessousmodel sucht, dann sind auch zwei Düsseldorferinnen dabei: Sarah und Tahnee.

In der Sendung „Sylvies Dessous Models“ sucht die Niederländerin ein Gesicht für ihr eigenes Dessous- und Bademoden Unternehmen „Sylvie Designs“. In verschiedenen Challenges in Hamburg, Berlin, Paris und auf Ibiza bekommen 30 Teilnehmerinnen die Chance, sie von sich zu überzeugen - darunter ein Personality Check, ein Fotoshooting und ein Videodreh. Am Ende einer jeden Folge entscheidet Sylvie Meis dann, wer die Show verlassen muss.