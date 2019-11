Doppelkonzert : Zwei Jazzgrößen brillieren mit ihren Soloprogrammen

Ratingen Beim 2. eastPLUGGED® Doppelkonzert präsentierte die evangelische Kirchengemeinde mit Unterstützung der USB Stiftung erneut zwei international renommierte Künstler, diesmal mit ihren Solo-Programmen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Im zweiten Teil trat Håkon Kornstad auf, der als Jazz-Saxophonist begann, später eine Gesangsausbildung machte, dann als Tenor an der Oper sang und der an diesem eastPLUGGED® Abend Jazz mit Oper und Saxophon mit Stimme konfrontierte [daher auch der fast martialische Programm Titel „Tenor Battle“. Großartige Interpretationen von Bizet bis John Coltrane, aber auch schwedische Volkslieder gehörten zu seinem Repertoire. Dazu überraschte Kornstad das Publikum mit seinen extrem launigen Ansagen, die so etwas wie Kom(m)ödchen Atmosphäre verbreiteten. Eine ganz neue, abwechslungsreiche und entsprechend vom Publikum umjubelte Musikpräsentation des jungen Norwegers. Zum Schluss gab es noch einen Höhepunkt, als Joachim Kühn und Håkon Kornstand, die sich erst an diesem Abend auf der Bühne kennengelernt hatten, gemeinsam frei improvisierten. Das war Improvisation vom Feinsten und entsprechend gab es „standing ovatations“.