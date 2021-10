Für Kinder und Jugendliche : Stadt plant Ferienprogramm für 2022

Von Marita Jüngst Die Herbstferien sind noch nicht ganz zu Ende, da denkt das Amt für Kinder, Jugend und Familie bereits über die Angebote für Kinder und Jugendliche das nächste Jahr nach. Die Pläne werden jetzt der Politik vorgelegt.

Die Herbstferien enden am Wochenende und damit auch das städtische Ferienprogramm für dieses Jahr. Das war wie in vielen anderen Bereichen geprägt von Corona-Einschränkungen. So musste die Stadtranderholung in den Osterferien abgesagt werden, ebenso .wie die Stadtranderholungsangebote im Sommer. Alternativ dazu entwickelte das Amt für Kinder, Jugend und Familie verschiedene Gruppenangebote in den Sommerferien. Nun geht der Blick nach vorn und die Pläne für das nächste Jahr werden festgezurrt.