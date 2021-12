Leichlingen : Reparaturcafé geht in 2022 weiter - nur nicht im Januar

Im Leichlinger Reparaturcafé wird fast alles wieder ans Laufen gebracht, was zum Wegwerfen zu schade ist und was eine Person tragen kann. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der erste Termin des Jahres muss wegen Corona ausfallen. Aber danach steht das Team des Reparaturcafés in der Mittelstraße bereit.

Das Reparaturcafé Leichlingen findet auch 2022 jeweils am ersten Freitag im Monat von 15 bis 18 Uhr im Haus des Deutschen Roten Kreuzes an der Mittelstraße 44 statt. Im Januar muss es allerdings aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen erst einmal ausfallen. Ansonsten wird im Reparaturcafé fast alles wieder ans Laufen gebracht, was zum Wegwerfen zu schade ist und was eine Person tragen kann: Elektroartikel, Unterhaltungselektronik, Handys, Computer, Textilien, Handarbeit, Uhren und vieles mehr. Ehrenamtliche Reparateure kümmern sich um die mitgebrachten Dinge.