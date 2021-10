Für den guten Zweck in Heiligenhaus : Lions-Adventkalender ist wieder zu haben

Heiligenhaus Nach einem Jahr coronabedingter Pause gibt es den beliebten Kalender auch wieder im Straßenverkauf, wie gewohnt. Der Club hat knapp 1000 Preise eingeworben.

Ein weiterer Grund zur Freude: Die Lions verkaufen wieder persönlich auf den Märkten. Am 22. Oktober startet der Straßenverkauf während der Velberter Lichter. Der Verkaufsstand wird vor der bunten Schlange in der Blumenstraße sein. Auf dem Heiligenhauser Martinsmarkt am 7. November stehen Lions auf dem Rathausplatz. Daneben werden sie auf einigen Wochenmärkten ihre Kalender feilbieten. Traditionell stehen Lions auf dem Parkplatz vor Edeka Hundrieser in Velbert. In diesem Jahr am 13. November.