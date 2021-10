Angedacht : Eine gute Nachricht für Tiefenbroich

Die Kirche St. Marien in Tiefenbroich ist 65 Jahre alt geworden. Der legendäre Kardinal Joseph Frings war am 21. Oktober 1956 aus Köln angereist, um die Kirche zu weihen.

Mit 65 Jahren ist man noch nicht alt – aber eben auch nicht mehr jung. Das Leben hat eine Geschichte geprägt. Und die hat es in jeder Hinsicht in sich. „Erzähl doch mal“ – eine Aufforderung, die Neugierde und Anteilnahme ausdrückt. Und es gibt viel zu erzählen aus 65 Jahren.

Was für uns Menschen gilt, gilt ganz bestimmt ebenso für Bauwerke, in denen sich Menschen treffen, begegnen zum gemeinsamen Tun, feiern und – in unseren Kirchen – beten. Mit innerer Bewegung berichten immer noch viele Menschen, die als Kinder und Jugendliche Augenzeugen waren, von der Weihe der Sankt Marien Kirche in Tiefenbroich, gestern vor 65 Jahren. Sie berichten von den Hunderten, die gekommen waren, von den Vereinen und Verbänden, den Honoratioren und Vertretern der Stadt Ratingen, dem üppigen Blumenschmuck und der festlichen Musik. Der legendäre Kardinal Joseph Frings war am 21. Oktober 1956 aus Köln angereist, um die Kirche zu weihen. Eine erste katholische Kirche in Tiefenbroich war längst zu klein geworden, denn der Stadtteil wuchs und mit ihm die Zahl der Christen.