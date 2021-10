Leichtathletik : Verkleiden, laufen, spenden mit dem TuS

Breitscheid Der 24-Stunden-Lauf der Breitscheider zugunsten der Helen-Keller-Schule findet erneut virtuell statt, aber auch so kann Gutes getan werden. Die Förderschule kann Spenden gut gebrauchen.

Um aber auch in 2021 „Laufend etwas Gutes zu tun“, hat sich das Orga-Team des TuS entschlossen, dieses Jahr noch einmal die Möglichkeit einer virtuellen Veranstaltung zu nutzen. „Das hat in 2020 großartig funktioniert“, sagt Chef-Organisatorin Svenja Bock-Fischer. Sie ergänzt: „Und das Spendenaufkommen zugunsten der Helen-Keller-Schule konnte sich absolut sehen lassen.“

Der diesjährige virtuelle 24-Stunden-Lauf soll als hoffentlich letzte Brücke hin zu der gewohnten Veranstaltung in 2022 fungieren, die dann wieder vor Ort mit dem Sommerfest der HKS am Vereinsheim des TuS mit zahlreichen Läufern, die sich auf der Fußbeinrunde bewegen, stattfindet. Egal aber ob virtuell oder real – der Erlös der Veranstaltung kommt in jedem Fall der Förderschule mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung zugute. Für viele Projekte im Schulalltag, aber auch in der Freizeit der Schüler, stehen öffentliche Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung. Die Spenden unterstützen die Schule bei diesen Ausgaben und schaffen neue Möglichkeiten für Sportgeräte, Unterrichtsmaterial, Klassenfahrten, Ausflüge oder die Teilnahme an den Special Olympics.