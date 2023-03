Handball, Oberliga und Verbandsliga Das Derby ist kein Handballfest mehr

Das sportliche Verhalten des TVA verdient in jedem Fall Anerkennung. Die Truppe gibt nie auf und sieht längst alle Spiele als Vorbereitung auf die kommende Verbandsliga-Spielzeit an. Dann allerdings ist Ken Lohmann nicht mehr dabei, er sucht eine neue Herausforderung. Die Lintorfer wiederum kommen mit breiter Brust. Die jüngsten drei Spiele wurden gewonnen, die Leistungskurve zeigt steil nach oben. Ganz klar, die Erfolgsserie soll an der Anger ausgebaut werden. Dazu Pressewart Hajo Pfeiffer: „Uns ist der ersehnte Turnaround gelungen. Wir sind fast durch, das muss nun in Angermund bestätigt werden.“ Er hat auch längst mit den Planungen für die kommende Spielzeit begonnen. Für die Oberliga, versteht sich. Abgänge wird es Stand jetzt nicht geben, neu dazu kommt Leon Pape aus der eigenen Zweiten Mannschaft. „Damit ist unser Kader einschließlich dem Trainerstab groß genug“, so der erfahrene Handball-Fachmann.