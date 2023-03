Handball, Verbandsliga Lintorfs Reserve muss sich Favorit Wülfrath beugen

„Wir haben eine richtig gute Leistung geboten“, freute sich trotz der Niederlage dann auch Reiner Kant, der im Kampfgericht saß. Dass die Gäste am Ende die Nase vorne hatten, war erwartet worden. In der Nachbarstadt hat man große Pläne, die Truppe wird für die zu erwartende Oberliga mächtig verstärkt. So mit dem Ex-Ratinger Kai Funke und Fabian Claussen, aktuell bei Regionalliga-Spitzenreiter „Interaktiv“ am Ball. Und die TuS-Reserve, die eine glänzende Hinrunde gespielt hat, will drin bleiben in der Verbandsliga, um ihre zahlreichen Talente weiter entwickeln zu können. So zeigte Sebastian Götze eine feine Torwart-Leistung (zehn Paraden), zudem gefiel der Linkshänder Tobias Demming. Und von den Routiniers wusste links Gereon Kölsch zu überzeugen. Am Sonntag sind die Lintorfer bei der MTG Horst, dem Tabellennachbarn, zu Gast, Anwurf ist um17 Uhr.