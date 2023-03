Fußball, Oberliga und Niederrheinpokal 04/19 rotiert vor dem Fußball-Highlight

Für die Generalprobe auf das Fußball-Highlight des Jahres am Samstag ab 15 Uhr bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hatte Trainer Martin Hasenpflug seine Anfangself am Mittwochabend im Vergleich zum letzten Oberligaspiel beim FC Kray am vergangenen Sonntag (2:0) auf gleich sieben Positionen verändert – Kräfte müssen in der Englischen Woche bei Ratingen 04/19 eingeteilt werden So saßen im Liga-Duell mit den Sportfreunden Hamborn unter anderem die sonstigen Dauerbrenner Emre Demircan, Ali Can Ilbay, Tom Hirsch oder Ali Hammoud zumindest zum Start auf der Bank im heimischen Stadion.