Handball, Regionalliga Claussen verlässt „Interaktiv“

Etienne Mensger nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. Nach dem enttäuschenden 32:32 gegen das Schlusslicht Neusser HV wollen sich die Regionalliga-Handballer von „Interaktiv“ am Samstag (19 Uhr) mit einem Sieg beim HC Gelpe/Strombach zurückmelden. „Für mich ist völlig klar, dass wir jetzt eine Leistungssteigerung benötigen“, erklärt der Routinier. „Die Gelper haben in diesem Jahr unterstrichen, welche Qualitäten sie haben. Durch ihr variables Spiel sind sie nur schwer in den Griff zu bekommen.“