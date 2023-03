Fußball, Kreisliga A Nur die SSVg hat Grund zur Freude

Bei Tusa 06 unterlag Rot-Weiß Lintorf 0:2 (0:0). An der brenzligen Tabellenlage hat sich damit für RWL nichts geändert. „Individuelle Fehler führten zur Niederlage“, sagte dazu Co-Trainer Theo Momm. „Hinzu kommt, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Da war Tusa einfach cleverer.“ Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, dann gelang den Hausherren ein Doppelschlag, und die Punkte blieben an der Flehe. Am Sonntag, 13 Uhr, kommt der SV Hösel an die Jahnstraße. An das Hinspiel denken die Lintorfer noch mit Grausen. Da wurden sie am Neuhaus mit 1:7 an die Wand gespielt. Die Höseler sind allerdings noch am heutigen Donnerstagabend im Einsatz, wenn Turu Düsseldorf II zu Gast ist – vielleicht sind sie dann Sonntag etwas erschöpfter als die Lintorfer.