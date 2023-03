Fußball, Niederrheinpokal Finaleinzug brächte 04/19 „richtig viel Geld“

Am heutigen Samstag steigt für Kostenpflichtiger Inhalt Ratingen 04/19 das größte Spiel seiner Vereinsgeschichte. Im Halbfinale des Niederrheinpokals tritt der Tabellenvierte der Fußball-Oberliga ab 15 Uhr beim Siebten der Regionalliga an: Dass Rot-Weiß Oberhausen das Heimrecht als klassenhöherer Verein zugesprochen bekam, liegt daran, dass das umgebaute Ratinger Stadion aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht freigegeben wurde – die neue Tartanbahn könnte Schaden nehmen, wenn „Problemfans“ Bengalos auf diese werfen würden. So muss 04/19 ohne Heimvorteil versuchen, das Finale des Verbandspokals zu erreichen, dessen Sieger in die erste Runde des DFB-Pokals mit den Profis kommt.