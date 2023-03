Frauenhandball, Verbandsliga TVR in der Rolle des Außenseiters

Zudem haben die Gäste ein harmonisches Kollektiv. „Wegberg ist nicht so leicht ausrechenbar wie es scheint“, stellt Höfig fest. „Wenn man sich komplett auf Kaphahn und Beutler konzentriert, verliert man schnell die anderen Spielerinnen aus dem Blick. In diesem Fall würden wir aber genauso bestraft werden.“ Als Fünfter (22:16 Punkte) steht Ratingen weiterhin passabel da. Der dritte Platz kann nach wie vor erreicht werden, da sich der Niederbergische HC (24:12) noch nicht absetzen konnte. „Trotzdem stehen wir jetzt gegen die Wegbergerinnen nicht unter Druck, da sie der klare Favorit sind. Die Messlatte liegt gegen ein solches Top-Team besonders hoch, aber wir wollen uns zumindest teuer verkaufen“, betont Höfig, die alle Spielerinnen an Bord hat.