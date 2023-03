Leichtathletik Citylauf Lintorf hat bei den Anmeldungen Luft nach oben

Die Lintorfer Strecke mit Start/Ziel an der Speestraße gilt als schnell, daher kämen viele Läufer auch von weiter her angereist. Über zehn Kilometer hat bei den Frauen Julia Kümpers vom LAC Kronshagen im Vorjahr einen neuen Rekord aufgestellt in 35:24 Minuten, bei den Männern hält Nikki Johnstone vom ART Düsseldorf seit 2018 mit 31:20 Minuten die Bestmarke. Eichler prognostiziert: „Die Frauen werden dieses Jahr über zehn Kilometer für Spannung sorgen, die Männer für Tempo.“ In der weiblichen Konkurrenz würden wohl Melanie Linder, Christel Dörschel und Stephanie Breitkreuz die Podestplätze unter sich ausmachen, bei den Männern habe der Lintorfer Robert Jäkel die Zusage eines Spitzenläufers eingeholt, der eine 32er-, 33er-Zeit packen könne. Über die fünf Kilometer starten einige Athleten aus dem Zweitliga-Kader des Triathlon Team Ratingen 08, die „richtig Gas geben werden“, glaubt Eichler.