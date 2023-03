Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren wollen überraschen

Dass die Defensive mit erst 23 Toren zu den besten der Meisterrunde gehört, gibt Ratingen viel Hoffnung. Außerdem steht 04/19 aktuell als Zehnter (19 Zähler) vor dem punktgleichen Elften Viktoria Köln und Zwölften SC Preußen Münster (18), die am Ende in die zweite Staffel der Regionalliga absteigen würden. Der Coach betont: „Die Mannschaften liegen so eng beisammen, dass es unglaublich spannend bleibt. Wir können in unserem Jahrgang vielen Top-Teams auf Augenhöhe begegnen.“