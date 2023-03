Eishockey, Regionalliga Aliens hoffen auf Besucherrekord

Siegen oder fliegen: Nach zwei Niederlagen in Ratingen und Neuwied stehen die Ice Aliens am Freitagabend unter Zugzwang, wollen sie das Blatt in der Finalserie der Eishockey-Regionalliga noch einmal wenden. Die bisherigen Endspiele fanden auf Augenhöhe zweier gleichwertiger Mannschaften statt. Dazu musste das Ratinger Team bis an die eigenen Grenzen und darüber hinaus gehen. Am Ende war der Gegner einen Tick stärker und fuhr den Sieg jeweils in der Endphase des Spiels ein. Das Team von Coach Frank Gentges hat sich aber noch nicht aufgegeben und wird im Heimspiel am Freitag wieder alles in die Waagschale werfen. Es wird ein langer Weg über drei Partien, um den Titel doch noch zu erringen, aber es ist möglich.