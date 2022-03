Handball in der Pandemie : TVA und TuS 08 Lintorf haben Nachholspiele

Niklas Rath (links) hatte zuletzt Atemprobleme nach seiner Corona-Infektion, will aber am Donnerstag in Oppum für den TVA auflaufen. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf/Angermund Der TuS 08 Lintorf empfängt am Dienstag in der Handball-Verbandsliga die HSG Mükheim/Styrum, der TV Angermund II fährt in der Landesliga zu TuRa Altendorf. Am Donnerstag ist der TVA in der Oberliga beim TV Oppum gefordert.

In dieser Woche stehen einige Handball-Nachholspiele an. Der TV Angermund, das Oberliga-Schlusslicht, muss am Donnerstag, 20.15 Uhr, zum TV Oppum. Gespielt wird an der Krefelder Scharfstraße. Die Gastgeber sind von Platz neun aus längst nicht gesichert, und das erschwert die Angermunder Aufgabe erheblich. Zumal der TVA in fremden Hallen bisher nichts zu bestellen hatte. Alle acht Auswärtsspiele gingen verloren. „Aber es gibt kein Zetern, es gilt nur noch der Sieg“, sagt der Handballwart Uli Richter. Der sehr wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzt, da der Gesundheitszustand von Cheftrainer Ralf Knigge immer noch unklar ist.

Dabei ist Niklas Rath, der auch von Corona betroffen war und zuletzt gegen Aldenrade wegen Luftproblemen vorzeitig ausschied. Im Tor ist Tom Bartmann die Nummer eins, und hinter ihm steht nach der Verletzung von Matthias Jakubiak der 18 Jahre alte Vilim Grbesa. Am kommenden Samstag haben die Blau-Weißen erneut ein Auswärtsspiel, es geht zum Vorletzten VfB Homberg. Es ist also dann schon absehbar, ob es in der Walter-Rettinghausen-Halle auch in der kommenden Saison weiter Oberliga-Handball zu sehen gibt.

Heute Abend bereits, am Dienstag um 20.15 Uhr, erwartet in der Verbandsliga 2 der Tabellenführer TuS 08 Lintorf die hochgradig gefährdete HSG Mülheim/Styrum. Die Mülheimer standen lange am Tabellenende, lieferten dann aber einige gute und erfolgreiche Spiele ab, so kürzlich etwa beim Sieg beim TV Ratingen, und sind nun nur noch Drittletzter. Aber Sicherheit sieht anders aus.

Jedenfalls befinden sich die Lintorfer, die alle neun Heimspiele souverän zu meistern wussten, in der Favoritenrolle. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Riesensensation. Aber genau darin sieht Pressewart Hajo Pfeiffer eine Gefahr: „Man kennt es, der Gegner wird unterschätzt, und plötzlich läuft es nicht. Das müssen wir vermeiden.“ Aber sonst sieht der Handball-Fachmann diese Heimaufgabe als einen geeigneten Test für das Samstag­spiel an der Gothaer Straße bei „interaktiv II“. „Und eine Woche später kommen die Panther zu uns“, so Pfeiffer. „Da gilt es, richtig fit zu sein.“ Nicht dabei ist Torwart Tobias Töpfer, der sich wohl einer Bänder-Operation unterziehen muss.