Sportkegeln, Bundesliga : Die SKH ist erstmals Deutscher Meister

So sehen Deutsche Meister aus: Die Sportkegler Heiligenhaus feiern ihren ersten Titel in der Bundesliga. Foto: Achim Blazy (abz)

Hieligenhaus Mit dem 3:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen die TG Herford machen die Heiligenhauser Sportkegler den ersten Deutschen Meistertitel der Vereinshistorie perfekt. Weltmeister André Laukmann trifft 1004 Holz. Die anschließende Feier geht lang, auch einen Bus zum Rathaus gibt es als Überraschung.

Wie lange am Samstagabend bei der SK Heiligenhaus (SKH) gefeiert wurde, ist nicht verlässlich zu klären. Dem Vernehmen nach wurde aber auch der Sonntag noch mit einbezogen. Verdient haben es sich die Sportkegler Heiligenhaus, denn mit dem 3:0-Erfolg daheim über die TG Herford machten sie den ersten Deutschen Meistertitel der Vereinshistorie perfekt.

Das entscheidende Spiel lockte zahlreiche Zuschauer in die Sportkegelanlage am Heljens Bad. Die Stimmung ab der ersten Kugel war bereits meisterlich. Die Mannschaft um Kapitän Marcel Grote wollte dem in nichts nachstehen. Allen voran André Laukmann, der sich sein bestes Match bist zum Schluss aufgehoben hatte: Der amtierende Weltmeister brachte die Halle mit unfassbaren 1004 Holz in Ekstase – Standing ovations und „André Laukmann olé“-Rufe waren der Lohn. Grote legte zudem mit 928 Holz die nächste Top-Zahl aufs heimische Parkett, und Herford fand überhaupt nicht ins Spiel. Die Zeichen standen also früh auf Meisterschaft.

So spielten sie 1004 Holz! André Laukmann. Foto: Blazy, Achim (abz) SK Heiligenhaus – TG Herford

3:0 (55:23, 5431:4860 Holz) André Laukmann⇥1004 Holz Marcel Grote⇥928 Kerim Demirbag/Sascha Winkler⇥879 Timo Mandelik⇥848 Holger Parassini⇥842 Marcel Schneimann⇥930

Einen Schockmoment im Mittelblock mussten die „Red Lions“ noch überstehen: Kerim Demirbag zog sich eine Muskelverletzung zu und konnte nicht weitermachen. Sascha Winkler übernahm und brachte sehr starke 879 Holz ins Ziel. Timo Mandelik erzielte solide 848 Holz, und auf den Schlussblock mit Holger Parassini und Marcel Schneimann war wie in den vergangenen Wochen Verlass: Schneimann setze mit 930 Holz ein weiteres Highlight, während Parassini das Spiel im Schongang beendete, da er ein Zwicken im Oberschenkel spürte.

Als der Titel feststand, war der Jubel groß bei Kapitän Marcel Grote (3. von re.). Foto: Achim Blazy (abz)

Das dürfte spätestens ab der letzten Kugel vergessen gewesen sein, als feststand, dass der Titel erstmals nach Heiligenhaus geht. Es folgten ausgelassener Jubel und eine überschwängliche Meisterfeier. Nach offizieller Medaillenübergabe durch die Bundestrainerin Heike Steinmüller, unterstützt von der Heiligenhauser Keglerjugend, und Gratulationen vom stellvertretenden Bürgermeister Edmund Mathey, knallten die Sektkorken. „Auch bei den härtesten Kegel-Männern kullerten die Freudentränen in Bächen. Man konnte jedem ansehen, wie sehr die SK Heiligenhaus diesen Titel wollte“, berichtet Grote. Es wurden Meister-Shirts ausgeteilt mit der Message „Da ist das Ding!“, es gab kaum Zeit zu verschnaufen. Als Überraschung war ein 30-Personen-Party-Bus organisiert, der standesgemäß am Heiligenhauser Rathaus haltmachte.

Kapitän Grote sagte nach dem historischen Erfolg: „Ich bin einfach nur wahnsinnig stolz auf unsere Mannschaft und unseren Verein. Was in der Halle los war, kann man nicht in Worte fassen. Wie es während einer Saison ist, haben wir auch Rückschläge hinnehmen müssen. Aber wie wir uns speziell an den letzten vier Spieltagen in den ,Do or Die‘-Matches zusammengerauft haben, verdient allerhöchsten Respekt. Jeder hat mitgezogen. Das eigene Ego wurde dem Mannschaftserfolg untergeordnet, so dass heute für die ganze SK Heiligenhaus ein Traum in Erfüllung geht. Heiligenhaus hat einen Deutschen Meister!“

Die Sportkegelanlage am Heljens Bad war bestens gefüllt. Foto: Achim Blazy (abz)