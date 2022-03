Säbelfechten, NRW-Meisterschaften : Große Erfolge für die Säbelfechter des TV Ratingen

Die Säbelfechter des TV Ratingen hatten bei den NRW-Meisterschaften Grund zur Freude (von links): Lucas Seipel, Hannes Carus, Gereon Simons, Niklas Timke und Jonas Schneider. Foto: TVR

Ratingen Bei den NRW-Meisterschaften gibt es zwei Titel und zweimal Bronze für die Nachwuchs-Säbelfechter des TV Ratingen, zudem noch weitere Siege in anderen Bundesländern.

Die NRW-Meister im Säbelfechten der Altersklassen U13 und U11 kommen dieses Jahr aus Ratingen: Bei den nordrheinwestfälischen Meisterschaften erfochten sich Gereon Simons und Niklas Timke die Titel und verwiesen damit die aus ganz NRW angereiste Konkurrenz auf die Plätze. Die Säbelfechter des TV Ratingen erzielten am vergangenen Wochenende tolle Erfolge in Dormagen und kehrten mit insgesamt vier Medaillen in den Altersklassen U11, U13 und U15 zurück.

In der Altersklasse U13 der Jungen erkämpfte sich Gereon Simons den ersten Platz, im Finale besiegte er den Konkurrenten vom OFC Bonn, Dominic Liu, mit 10:5 und holte sich damit souverän die Goldmedaille. Der Ratinger Hannes Carus musste sich dem Finalgegner seines Teamkollegen erst im Viertelfinale geschlagen geben und erreichte damit noch einen sehr guten fünften Platz. Lucas Seipel rundete den Erfolg des TV Ratingen in der U13 mit einem guten achten Platz ab.

Auch in der Altersklasse U11 der Jungen stand einer der Ratinger Säbelfechter ganz oben auf dem Siegertreppchen: Niklas Timke erkämpfte sich in einem spannenden Finale gegen den Dormagener Jakob Negri mit 10:7 die Goldmedaille. Jonas Schneider gelang es, sich den dritten Platz und damit die Bronzemedaille in derselben Altersklasse zu erfechten, nachdem er sich erst im Halbfinale seinem Teamkollegen Timke hatte geschlagen geben müssen.

Ebenfalls Edelmetall gab es in der Altersklasse U15 der Mädchen: Elizabeth Champion war erst im Halbfinale zu stoppen und setzte mit dem dritten Platz ein weiteres sportliches Ausrufezeichen. Einen Tag später erzielte sie in der nächsthöheren Altersklasse U17 einen souveränen sechsten Platz. Die Ratinger Säbelfechter Tammo Hahn, Samuel Mathiot und Gereon Simons rundeten den erfolgreichen Auftritt des TV Ratingen in der U15 mit den Plätzen sieben, zehn und elf ab.

Bei den Herren erzielten Nico Lohmann und Maximilian Götz mit dem fünften und siebten Platz in der U20, und letzterer zudem mit dem zehnten Platz im Seniorenbereich, ausgezeichnete Resultate. Der weibliche Fechtnachwuchs zeigte mit Viktoria Heider und Julie Bastron auf dem neunten und zehnten Rang der U13 der Damen ebenfalls, dass die Nachwuchsarbeit der Trainer Vitaliy Chernous und Efim Chvidko Früchte trägt.

Auch über die Landesgrenzen Nordrhein-Westfalens hinaus waren die Ratinger Säbelfechter zuletzt erfolgreich: Gereon Simons gewann in Hannover das Turnier „Herrenhäuser Schwert“ in beiden Altersklassen U13 und U15. Niklas Timke sicherte sich den Titel „Hessischer Landesmeister“ in der Altersklasse U11 bei den offenen hessischen Landesmeisterschaften in Marburg und trägt somit aktuell in zwei Bundesländern den Titel des Landesmeisters.

(RP)