Handball, Verbandsliga : TuS 08 freut sich auf die Spiele

Lintorf Nach den Corona-Pausen sind die Lintorfer Handball-Verbandsligisten wieder aktiv: Der TuS 08 empfängt den alten Rivalen Turnerbund Wülfrath, die Reserve im Anschluss die TS Lürrip zum Kellerduell.

Dreieinhalb Wochen hat der TuS 08 Lintorf kein Handball mehr gespielt. Jetzt, am Samstag, 18 Uhr, Breitscheider Weg, da wird die Rückrunde vom Verbandsliga-Spitzenreiter endlich fortgesetzt. Zu Gast ist der alte Rivale TB Wülfrath, der Tabellenfünfte, der völlig unbelastet aufspielen kann. Nach unten hin kann nichts mehr passieren (21:15 Punkte), aber auch oben kommen die Wülfrather nicht mehr heran. So hat es der TuS 08 im Titelrennen nur noch mit den Bergischen Panthern II (vier Punkte zurück) und der SG Überruhr (fünf Punkte Rückstand) zu tun.

Aber der für den Rückraum so ungemein wichtige Vincent Rose muss eine lange Pause einlegen. Der 25-Jährige hat eine Operation hinter sich, sie zieht noch Schmerzen nach sich, und vorerst hat er Sportverbot. Nicht richtig fit sind Jan Lenzen mit seinen Knieproblemen, Sam Moore und Cedric Wentzel, sie kämpfen mit gewissen Blessuren. „Wichtig ist, dass wir diese Wülfrather niemals unterschätzen“, sagt Pressewart Hajo Pfeiffer. „Aber erst einmal sind wir alle rundherum glücklich, dass wir endlich wieder Handball spielen können.“ Alle acht Heimspiele hat die TuS-Truppe gewonnen, diese Erfolgsserie soll auch im Nachbarderby anhalten.

Anschließend, um 20 Uhr, spielt die Reserve in der Verbandsliga 1. Sie ist Vorletzter, zu Gast ist der Drittletzte TS Lürrip. Die Gäste haben ein Spiel mehr bestritten und einen Punkt Vorsprung. Mit einem Sieg gelingt dem TuS 08 II der Sprung aus dem Tabellenkeller. In Lürrip gelang ein 27:26-Sieg, es waren zugleich die einzigen Punkte in den acht Auswärtsspielen. Fraglich ist der Einsatz von Max Wasse, Gerry Koelsch und Moritz Boes. Sie sind alle angeschlagen.