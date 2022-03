Handball, Oberliga : Es läuft wirklich alles gegen den TV Angermund

Marco Bauer (am Ball) warf acht Tore, aber es reichte nicht. Foto: Achim Blazy (abz)

Angermund Es ist wie verhext beim TV Angermund: Das Schlusslicht der Handball-Oberliga verliert hoch gegen die mitgefährdete HSG Hiesfeld/Aldenrade, weil die Personaldecke immer dünner und dünner wird, nachdem sich im Spiel noch wichtige Akteure verletzen.

Beim TV Angermund läuft aber auch alles schief. Das Oberliga-Schlusslicht musste im Heimspiel gegen die mitgefährdete HSG Hiesfeld/Aldenrade weiter seinen Trainer Ralf Knigge ersetzen, der immer noch nicht gesund ist. Handballwart Uli Richter coachte. Knigge soll aber kommende Woche beim Spiel in Homberg wieder auf der Bank sitzen. Dann fehlten die erkranken oder nicht fitten Nico Merten, Daniel Ploeger und Dennis van Wesel. Es ging ärgerlich weiter. Mitte der ersten Hälfte verletzte sich Torwart Matthias Jakubiak, der Routinier rechnet nicht damit, in den nächsten vier Wochen wieder dabei zu sein. Aber sein Stellvertreter Tom Bartmann machte seine Sache ordentlich. Er war nach seiner Einwechselung der beste Angermunder. Doch insgesamt war so die klare 25:32-Heimschlappe nicht zu verhindern.