Leichtathletik in der Pandemie : Breitscheider Nacht startet wieder

Leichtathletik in der Pandemie

So sah der Start der Breitscheider Nacht 2019 aus. Foto: TuS Breitscheid

Breitscheid Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es am 30. April wieder los mit der Breitscheider Nacht. Die Anmeldung für die beliebte Lauf-Veranstaltung des TuS Breitscheid läuft bereits.

Nachdem die überregional bekannte Breitscheider Nacht aufgrund der Coronavirus-Pandemie 2020 und 2021 nicht stattfinden konnte, belebt der TuS Breitscheid diese am 30. April wieder. Auch wenn die Veranstaltung aufgrund der immer noch ernsten Pandemielage nicht wie gewohnt als Familien- und Stadtteilfest, sondern als reine Laufveranstaltung durchgeführt wird, freut sich das Orga-Team darauf, am Mintarder Weg vor der Matthias-Claudius-Schule in Breitscheid endlich wieder spannende Läufe und die lang ersehnte Wettkampfstimmung zu erleben.