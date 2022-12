Handball, Oberliga und Verbandsliga Auf Thole ruht Lintorfs große Hoffnung

Der große Hoffnungsträger im längst entbrannten Abstiegskampf ist Sebastian Thole. Zuletzt in Lobberich kam der 25-Jährige nach der langen Verletzungspause immerhin auf eine 15-Minuten-Einsatzzeit, jetzt soll es mehr werden. Trainiert wurde aufgrund der weiter anhaltenden Sperrung der Lintorfer Sporthalle am Mittwoch in Mettmann, am Donnerstag und am Freitag an der Graf-Recke-Straße in Düsseldorf. Es geht in Bestbesetzung nach Dinslaken.