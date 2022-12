Handball, Oberliga und Verbandsliga Vier Spiele, vier Niederlagen

In fremden Hallen bleibt der Oberliga-Aufsteiger TuS 08 Lintorf ein treuer Punktelieferant. So auch am Sonntagmorgen beim TV Lobberich. Mit 27:32 (15:18) ging auch das fünfte Auswärtsspiel klar verloren. Es begann unglücklich, Lobberich führte ganz schnell 3:0. Aber bei 6:6 durch Andy Kropp waren die Lintorfer wieder dran. Dann, nach dem Wechsel, 17:18-Anschlusstreffer durch Vincent Rose, der warf auch kurz danach das 18:18 (33.) Anschließend gelang kein Ausgleich mehr, obwohl noch einmal Hoffnung entstand durch das 20:21 durch Sebastian Thole. Der wurde aber weitgehend geschont nach seiner langen Verletzungpause. Jedenfalls fuhr der TV Lobberich ab Mitte der zweiten Hälfte die Punkte ganz locker ein. „Wir haben fünf Wochen kein Spiel mehr bestritten“, sagte Hajo Pfeiffer, der Pressesprecher. „Zudem haben wir insgesamt 15 Freie verballert. Unfassbar. Das ist nicht zu verkraften. Da war die fehlende Spielpraxis deutlich zu erkennen.“ Am kommenden Samstag müssen seine Lintorfer erneut auswärts antreten, um 19 Uhr bei der HSG Hiesfeld.