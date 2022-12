Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen des TVR wollen Trendwende schaffen

Der Frust sitzt tief. Weil die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) nach der Niederlage beim Spitzenreiter HSV Wegberg (28:30) gegen den LTV Wuppertal (23:31) keine Chance hatten, befinden sie sich in einer Abwärtsspirale. „Dass wir auch noch so deutlich gegen Wuppertal verloren haben, tat der Teamstimmung natürlich nicht gut. Ich hoffe, dass die Mädels mit einer besseren Laune in die kommenden Aufgaben starten werden“, betont Spielertrainerin Sandra Höfig.