Fußball, Kreisliga A Karakitsos lässt SSVg in doppelter Unterzahl spät jubeln

„Ich bin rundherum stolz auf meine Mannschaft“, sagte Daniel Reuter, der Fußballtrainer der SSVg Heiligenhaus, jubelnd. „Mit nur noch neun Feldspielern den Gegner zu schlagen, das ist schon unglaublich.“ Das war geschehen: Es stand 1:1 im Heimspiel der Wuppertaler Kreisliga A der SSVg gegen Hellas Wuppertal, da stellte der Schiedsrichter Reiner Gohres Mitte der zweiten Hälfte die Heiligenhauser Deniz Top und Hasan Asrihi vom Platz. In einer Rudelbildung wollte der Unparteiische etwas gesehen haben, was nicht den Regeln entspricht. Es warf den Tabellenführer nicht aus der Bahn. In der letzten Minute leitete Antonios Sverkos noch einen Angriff ein, und Christos Karakitsos schloss ihn zum 2:1 ab. Diese beiden Offensivkräfte hatte Reuter vorher erst eingewechselt. Also Endstand 2:1, der 16. Sieg im 18. Spiel in der Bergischen Kreisliga A war eingefahren.