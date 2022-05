Fußball, Bezirksliga : Kniffliger Abstiegskampf der Bezirksligisten

Ratingen/Hösel Der SV Hösel bekommt es am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga mit dem erstarkten DSC 99 zu tun, 04/19 II mit dem Tabellenfünften Lohausen. Für die beiden Ratinger Teams geht es um den Klassenerhalt.

Die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga ist an Spannung kaum noch zu überbieten. Für mindestens vier Vereine ist jeder Punkt wichtig. Dazu zählt auch Ratingen 04/19 II, obwohl das Team von Trainer Thorsten Ridder zuletzt ganz ordentlich gepunktet hat. So richtig weh tat den Ratingern zuletzt das 1:1 beim TV Kalkum-Wittlaer, als sie in der Schlusssekunde den Ausgleich kassierten.

„Wir kennen uns aus mit den Abstiegskämpfen“, sagt Michael Rueber, der Boss des SV Hösel. Ihn beunruhigt es nicht, dass seine Blau-Weißen nach der einkalkulierten 0:2-Schlappe in Jüchen (Tabellenzweiter) wieder in den Bezirkliga-Keller abstürzten. „Unsere Mannschaft weiß genau, dass es keine Unruhe und keinen unnötigen Druck gibt.“ Am Sonntag geht es im Kellerduell zum DSC 99. Die Derendorfer stehen einen Rang besser, Platz zwölf, aber auch das ist ein direkter Abstiegsplatz. An der ruhmreichen Windscheidstraße dürfte deshalb am Sonntag, Anstoß 15 Uhr, der Teufel los sein.