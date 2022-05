Vor dem 25. Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen : Ein Hingucker: Zehnkampf-Team gratuliert per Video

Ein Hingucker: Zehnkampf-Team gratuliert per Video

Ratingen Das Zehnkampf-Team hat dem TV Ratingen ein besonderes Geschenk zum Jubiläum gemacht: In einem rund zweiminütigen Video gratulieren ehemalige und aktive Mehrkämpfer dem Verein zum 25. Meeting.

Der TV Ratingen hat zum Jubiläum ein tolles Geschenk bekommen: Vor dem 25. Mehrkampf-Meeting an diesem Wochenende im Stadion hat das Zehnkampf-Team ein rund zweiminütiges Video produziert, in dem es viele Gratulationen gibt. Dabei sind die ersten Sieger aus dem Premieren-Jahr 1997, Frank Busemann und Sabine Braun, die dreifache Gewinnerin Jennifer Oeser, der frühere Weltrekordler Roman Sebrle und Carolin Schäfer, die am Wochenende ihren dritten Sieg anstrebt.