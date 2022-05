Fußball, Bezirksliga : SSVg reagiert auf die „enttäuschende Saison“

Heiligenhaus Sportlich geht es für den Tabellenletzten der Fußball-Bezirksliga, die SSvg Heiligenhaus, am Sonntag gegen den SC Werden. Mit Blick auf die neue Saison wird ein neuer Sportlicher Leiter für Anil Celik kommen.

Die SSVg Heiligenhaus ist bemüht, die Bezirksliga-Saison anständig über die Bühne zu bekommen. Sieben Spiele muss das weit abgeschlagene Schlusslicht noch bestreiten, und am Sonntag geht es zum SC Werden, dem Tabellendritten, gegen den man in der Hinrunde beim 1:4 chancenlos war. Die letzte Bilanz der SSVg ist grausig. Die jüngsten fünf Spiele wurden alle verloren mit einem Torverhältnis von 0:23. Aber aufsteigen kann der SC Werden nicht, Union Frintrop ist einfach nicht zu besiegen und hat 16 Punkte Vorsprung. Vielleicht werden die Heiligenhauser im „Löwental“ nicht so richtig ernst genommen, aber auch das ist zweifelhaft. Am Wochenende werden der Vereinsboss Wolfgang Müller und Trainer Daniel Reuter bekannt geben, wie es weitergeht. Dann zeichnet sich schon ab, wie der Kader in der neuen Saison aussieht. Reuter: „Die finalen Gespräche stehen jetzt an. Acht Spieler bleiben, wir werden die Mannschaft total umkrempeln“.