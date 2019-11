Handball : Bastian Schlierkamp schließt Comeback in der Regionalliga aus

RATINGEN Der frühere Zweitliga-Handballer beschränkt sich auf die Verbandsliga. Das Regionalliga-Team erwartet Aufsteiger Remscheid.

Der dreifache Familienvater und frühere Zweitliga-Spieler, übrigens ein waschechter Dumeklemmer, ist wieder rundherum fit, er schließt aber ein Regionalliga-Comeback völlig aus: „Ich trainiere zweimal in der Woche mit der Reserve, hinzu kommt das Training in meinem eigenen Kraftraum in meinem Haus in Lintorf. Mehr mute ich meinem Körper nicht mehr zu.“ Klar, die Verletzungsliste, die er hinter sich hat in seiner langen aktiven Laufbahn, die ist ellenlang. Und Reserve-Coach Rene Osterwind hört das ausgeschlossene Comeback gerne. Die einstigen Abi-Kumpels am Ratinger Gymnasium wollen schließlich gemeinsam auch die Verbandsliga erhalten. Mit einem gesunden Schlierkamp als Torjäger.