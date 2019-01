Eine ganze Woche Bühnenprogramm: Viel Kindertheater in der Manege

Lintorf Ende Januar gibt es eine Woche lang täglich Vorstellungen in Lintorf.

Es ist wieder soweit: Der Ratz-Fatz-Club des städtischen Jugendzentrums „Manege“ in Lintorf an der Jahnstraße 28 präsentiert vom 21. bis 25. Januar 2019 zum 15. Mal eine Woche lang schöne, interessante, spannende und lustige Kindertheaterstücke.

Alle Aufführungen beginnen um 15.30 Uhr, Einlass ist ab 15.15 Uhr. Kinder zahlen zwei Euro Eintritt, Erwachsene sind mit vier Euro dabei. Kartenreservierungen sind ab sofort unter Tel. (02102) 550-5620 oder per E-Mail an info@jugendzentrum-manege.de möglich.

Am Donnerstag, 24. Januar, entführt das „Theater Töfte“ die Zuschauer mit dem Stück „Froschkapelle in letzter Minute“ in die Berge und Täler Schottlands. Das magische Abenteuer beginnt und endet am berühmten Loch Ness! Die Hauptrolle in dem Stück spielt nicht nur Puck, der gutmütige Poltergeist, sondern auch die Kinder (ab vier Jahre) sind gefragt… Das gibt eine Überraschung.