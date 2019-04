Konzert : Konzertchor lädt in die Stadthalle ein

Der Konzertchor Ratingen tritt mit der Sinfonietta am 4. Mai in der Stadthalle auf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Präsentiert werden mit der Sinfonietta Werke von Dukas, Poulenc und Puccini.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Konzertchor Ratingen führt am Samstag, 4. Mai 2019 um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Sinfonietta Ratingen in der Stadthalle mit mehr als 80 Sängerinnen und Sängern die folgenden Werke auf: P. Dukas, Der Zauberlehrling, F. Poulenc, Gloria und G. Puccini, Messa di Gloria. Solisten sind Sabine Schneider, Sopran, Michael Siemon, Tenor, und Rolf A. Scheider, Bariton. Die Leitung hat Thomas Gabrisch.

Inspiriert von Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Der Zauberlehrling“, schreibt Paul Dukas 1897 dieses Stück Programmmusik. Das Werk hat mit seinen gewaltigen Klangwogen, dem eindringlichen Zauberthema der drei Fagotte und der genialen tonmalerischen Beschreibung des überlaufenden Wassers sofort einen großen Erfolg, und einige Jahrzehnte später regt es gar die Fantasie von Walt Disney an. Er will beweisen, dass Trickfilm auch dem gebildeterem Publikum etwas zu bieten hat und verwendet dieses Werk zur Vertonung seines Films „Fantasia“: Micky Maus spielt darin den Zauberlehrling, der zu Dukas’ Musik gegen Besen und Wasser ankämpft. Die Musik hat sich seit ihrer Entstehung aber auch im Genre der glanzvollen Konzerteröffnungen für großes Orchester einen festen Platz im Repertoire erobern können. Die Instrumentalisten der Sinfonietta freuen sich darauf, in diesem Prachtstück ihr ganzes virtuoses Können unter Beweis stellen zu können.

„In ihm ist etwas von einem Mönch und einem Straßenkind“ - Der so beschriebene Francis Poulenc gehörte zu einer etwas berüchtigten Gruppe junger französischer Komponisten, die als „Les Six“ bekannt wurde. Das Ziel der französischen Gruppe war es, einen direkten und einfachen Stil in ihrer eigenen Musik zu verwenden. Poulencs sehr markanter Stil basiert hauptsächlich auf starken musikalischen Kontrasten. Die Musik bewegt sich zwischen harten Dissonanzen, die an Strawinski erinnern, üppig-romantischen Akkordfolgen und fein gestalteten, naiv-schönen Melodien.

Puccini ist gerade erst 21 Jahre jung, als er seine „Messa di Gloria“ in den Jahren 1878 bis 1880 komponiert. Zu Lebzeiten Puccinis nicht aufgeführt, wird das vollständige Manuskript erst 1950 durch den amerikanischen Priester Dante del Fiorentino bei Forschungen zu einer Puccini-Biografie wiederentdeckt.