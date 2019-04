Heiligenhaus : Wo Mitsingen ausdrücklich erwünscht ist

HEILIGENHAUS Bei der ersten „Stimmabgabe“ von Lutz Strenger und Lothar Meunier haben am Sonntag mehr als 500 Menschen mitgesungen.

Wann Das nächste mal am 10. April von 18 bis 19 Uhr. Kantor Martin Hanke stimmt mit den Sängern weltliche und geistliche Lieder, Kinder- und Volkslieder, Gospel- und Popsongs zum Einstimmen auf den Abend, zum Kopflüften und zum Innehalten und Schwungholen an.

In Ratingen findet regelmäig ein Feierabendsingen in der evangelischen Stadtkirche an der Lintorfer Straße statt.

Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Singen schon in kurzer Zeit das Immunsystem stärkt und sich positiv auf den Hormonhaushalt auswirkt. Beim gemeinsamen Chorgesang gleicht sich der Herzschlag der Singenden schon nach wenigen Takten an und das ist gut für das Herz-Kreislaufsystem.

500 Tickets waren für die Jungfernfahrt dieser außergewöhnlichen Veranstaltung mit stimmigen Namen im Vorverkauf raus gegangen, die Lust auf das gemeinsame Singen ist groß. „Wir haben zwar davon geträumt, dass so viele mitmachen, dass die Aula aber tatsächlich so voll ist, damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Lutz Strenger immer noch ziemlich baff.

Ganz schön nervös haben er und Meunier die Bühne am Sonntag betreten und in eine sehr gut besuchte Aula geschaut. Das Konzept ist in anderen Städten als „Rudelsingen“ bereits bestens bewährt, zu live gespielter Musik darf ausdrücklich mitgesungen werden. „So was fehlte in Heiligenhaus einfach noch“, sagt Strenger, der das Ganze bereits in einer anderen Stadt musikalisch begleitet.