Hausbau : Land fördert Hausbau von Familien

Ratingen Das Bruttoeinkommen der Musterfamilie darf bis zu rund 54.000 Euro betragen.

(RP) Mit den „Öffentlichen Mitteln“ erleichtert NRW den Weg in die eigenen vier Wände. So erhalte eine vierköpfige Familie in Ratingen ein vergünstigtes Darlehen von bis zu 140.000 Euro, so LBS-Gebietsleiter Bert Christoffel. Um das unterschiedliche Preisniveau auszugleichen, hat das Land die Gemeinden in vier Kostenkategorien eingestuft. Ratingen gehört zur höchsten Kategorie, hier beträgt die Grundförderung 110.000 Euro. Hinzu komme ein Familienbonus von 15.000 Euro pro Kind oder schwerbehinderter Person. Wer seinen Neubau barrierearm ausstattet, erhalte ein Zusatzdarlehen von 10.000 Euro. Das Bruttoeinkommen der Musterfamilie darf bis zu rund 54.000 Euro betragen. Informationen gibt es im LBS-Kunden-Center, Lintorfer Straße 13.