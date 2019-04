Ratingen : Bauarbeiten: Rheinbahn fährt Umleitungen

Ratingen Betroffen sind die Buslinien 748, 759 und DL1 in Homberg und Stadtmitte.

(RP) Die Rheinbahn macht auf zwei Umleitungen durch Baustellen im Ratinger Stadtgebiet aufmerksam. Betroffen sind die Buslinien 748, 759 und DL1 in Homberg und Stadtmitte.

Wegen Bauarbeiten werden die Steinhauser Straße und die Untere Steinhauser Straße in Homberg ab Montag, 15. April, 7 Uhr, für etwa zwei Wochen halbseitig gesperrt. Die Busse der Linie 748 fahren ab der Haltestelle „Dorfstraße“ in beiden Richtungen eine Umleitung. Die Haltestellen „Ulmenstraße“, „Zinzendorfstraße“, „Grevenhauser Weg“ und „Kirchfeldstraße“ werden an die Haltestellen der Gegenrichtung verlegt.