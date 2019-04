Wirtschaft : Seminar für Existenzgründer

Ratingen Wie schreibe ich einen Businessplan?

(RP) Wie schreibe ich einen Businessplan, wie komme ich an erste Kunden, wie sieht der erste Kontakt mit dem Finanzamt aus und welche Förderprogramme gibt es? Für alle Existenzgründer und Startups bietet das Institut für Existenzgründungen und Unternehmensführung mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Stadt Ratingen am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. April 2019, jeweils 8 bis 16 Uhr, im Jugendhaus am Stadionring 9 ein Seminar an. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro. Für Bezieher von Arbeitslosengeld und Hartz IV ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldungen unter Telefon 02471/8026 und www.ieu-online.de.