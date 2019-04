Jazz : Jazz-Legende im Tragödchen

Ratingen Axel Fischbacher holt Molly Duncan nach Ratingen.

(RP) Jazz-Direktor Axel Fischbacher lotst wieder Stars nach Ratingen: Am Dienstag, 16. April 2019, spielt der Saxophonist Molly Duncan in der Jazz-Reihe des Ratinger Tragödchen auf. Die Musik beginnt um 20 Uhr im Buch-Café Peter & Paula, Grütstraße 3-7. Der Saxophonist Molly Duncan ist eine lebende Legende. Als einer der Protagonisten des Jazzrock komponierte er mit der Average White Band den Jazzrock Klassiker „Pick up the Pieces“, welcher zu den meistgecoverten Kompositionen des Genres gehört. Seine künstlerische Tätigkeit als Studio – und Livemusiker liest sich wie ein „Who is Who“ der Popgeschichte. Er wirkte bei unzähligen Produktionen und Konzerten mit unter anderem mit Ray Charles, Eric Clapton, Dire Straights und Roger Chapman .Seit 2007 ist Molly regelmäßiger Saxophonist der legendären Band Inkognito. Der Bassist Juan Camilo Villa wurde 1983 in Barranquilla geboren. Er begann seine Karriere als Musiker im Alter von 10 Jahren in der kolumbianischen Karibik, an der Deutschen Schule seiner Geburtsstadt. Juan Camilo Villa studierte Jazz E-Bass an der Musikhochschule in Essen. 2008 wurde Juan Camilo Villa für den Folkwangpreis nominiert und belegte dabei den ersten Platz. Er nahm an Produktionen mit der NDR Bigband und dem WDR- Rundfunkorchester teil.