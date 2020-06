Ratingen und Heiligenhaus : Trockener Wald: Feuerwehr löscht zweimal

Die Trockenheit hat gefährliche Folgen für den Wald. Bisher blieb es bei kleinen Bränden. Foto: Christian Breuer

Ratingen Mehrfach wurden am Pfingstwochenende die Feuerwehren zu Waldbränden gerufen. In einem Heiligenhauser Fall entpuppte sich das als falscher Alarm, in Hösel brannten einmal 50, einmal 100 Quadratmeter Fläche.

In den Mittagsstunden des Pfingstmontags wurden Einheiten der Feuerwehr Ratingen zu einem Brand in einem Waldstück im Bereich Hummelsbeck gerufen. Bereits auf der Anfahrt wurde das Alarmstichwort auf Waldbrand geändert. Bei Eintreffen der ersten Einheiten brannten bereits etwa .100 Quadratmeter Waldfläche. Von den ersteintreffenden Kräften wurden unverzüglich zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung vorgenommen. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung in diesem Bereich verhindert werden. Im Verlauf der weiteren Erkundungsmaßnahmen konnten zwei weitere Brandstellen ausfindig gemacht werden. Durch den zunächst unklaren Zugang zu diesen Bereichen wurden nach Feuerwehrmitteilung Trupps mit spezieller Waldbrandausrüstung zum Ablöschen der Brände eingesetzt. Im Verlauf war es möglich ein angrenzendes Feld mit einem TLF3000 zu befahren um großflächig die Bereiche abzulöschen. Zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr Ratingen keine Auskunft gegeben werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Führungsdienst der Feuerwehr Ratingen, sowie die Standorte Breitscheid, Lintorf und Ratingen Mitte.