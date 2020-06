Kreisgesundheitsamt Mettmann : Warten auf die zweite Corona-Welle

info

Fallzahlen Zwei neue Corona-Fälle – je einen aus Haan und Velbert – meldet der Kreis Mettmann für Freitag. Die Zahl der vom Corona-Virus Infizierten liegt aktuell bei 52, davon in Erkrath 4, in Haan 2, in Heiligenhaus 1, in Hilden 6, in Langenfeld 2, in Mettmann 5, in Monheim 6, in Ratingen 4, in Velbert 17 und in Wülfrath 5. Der Kreis zählt bislang insgesamt 73 Verstorbene. 822 Personen gelten als genesen.