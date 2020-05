Vorfall in Niederkrüchten : 76 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand im Unterholz

Vorfall in Niederkrüchten

Am Donnerstag brannte in Niederkrüchten Unterholz. Foto: Feuerwehren

Niederkrüchten/Brüggen Schon wieder ein Brand im Wald: Am Donnerstagabend kämpften 76 Feuerwehrleute gegen ein Feuer im Unterholz. Der Brand war in Niederkrüchten-Overhetfeld ausgebrochen.

200 Quadratmeter Unterholz sind am Donnerstagabend verbrannt. Das Feuer brach im Bereich des Bockelter Bergs auf dem Gebiet von Niederkrüchten-Overhetfeld aus; der Brandort befand sich in der Nähe der Gruppenkläranlage. Zunächst waren um 21.30 Uhr Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr vom Löschzug Brüggen alarmiert worden. Ihnen war eine unklare Rauchentwicklung im Wald in Richtung Niederkrüchten-Overhetfeld gemeldet worden. 25 Feuerwehrkräfte rückten aus.