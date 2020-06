Brandkatastrophe knapp verhindert : Junge aus Thüringen legt 47 Glutnester in Kirche

Hildburghausen Eine Kirche im thüringischen Hildburghausen ist nur knapp einer Feuerkatastrophe entgangen. Ein Junge hätte beinahe die ganze Kirche in Brand gesteckt.

Ein Kirchenvorstand hatte am Samstag in dem Gotteshaus eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr gerufen, wie Stadtbrandmeister Marcel Koch am Sonntag sagte. Ein zehnjähriger Junge habe in der Kirche Teelichter unter anderem unter dem Altar, unter Sitzbänken und unter Kissen verteilt und angezündet.