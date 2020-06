Ratingen : Fahrschulen sind in Sorge um ihre Prüfungstermine

Ratingen Aufgrund der stark verringerten Anzahl an Plätzen in der Fahrschule ist derzeit für den theoretischen Unterricht immer eine Anmeldung erforderlich. Und noch immer stehen Fahrschulen vor großen Herausforderungen.

Unterricht fand nicht statt, auch Prüfungen fielen weg. „Keiner wusste, wie es weiter geht und wie lange es dauern würde. Es gab sehr viel Arbeit im Hintergrund und viele Fragen und Sorgen, die zu schlaflosen Nächten geführt haben. Wir hatten täglich Kontakt zu unserem Steuerberater und zu anderen Fahrschulen. Sobald es Neuigkeiten gab, haben sich direkt alle untereinander informiert. In dieser Zeit war es wundervoll zu sehen, wie groß der Zusammenhalt ist. Der Fahrlehrerverband Nordrhein e.V. hat großartige Arbeit geleistet“, sagte Martin Wehner von der Fahrschule Neveling. Sie ist ein Familienbetrieb mit Leib und Seele und wird bereits in dritter Generation betrieben. Eigentlich war für den Sommer ein großes Fest zum 70-jährigen Bestehen plante. wegen der aktuellen Situation wird es die Feier dann eben nächstes Jahr, zum 71. Geburtstag, geben.

Ende April durften die Fahrschulen endlich wieder öffnen. Erst nur für Anmeldungen, dann war wieder theoretischer Unterricht möglich, und seit dem 27. April gibt es wieder praktischen Unterricht. Aufgrund der stark verringerten Anzahl an Plätzen in der Fahrschule ist derzeit für den theoretischen Unterricht immer eine Anmeldung erforderlich. Während der Fahrstunde müssen die Fahrschüler und -lehrer Mundschutz sowie Handschuhe tragen und nach jedem Fahrerwechsel wird das Auto desinfiziert. „Es war wahnsinnig toll zu sehen, wie korrekt sich die Fahrschüler verhielten. Sie hielten sich an all unsere Maßnahmen“, lobte Wehner seine Kunden.

„Am 30.April bekamen wir abends vom TÜV Rheinland eine Mail, dass wir bis zum kommenden Montag für den kompletten Mai unsere Prüfungstermine anfordern müssen. Der praktische Betrieb lief jedoch gerade erst ein paar Tage. Wie sollten da unsere Fahrlehrer für vier Wochen im Voraus wissen, wer wann zur Prüfung kann“, berichtete Wehner. Hinzu kam, dass eklatant vielen Prüfungsplätze gestrichen wurden, sodass nicht alle Fahrschüler einen Prüfungsplatz bekamen. Anderen Fahrschulen geht es ähnlich und eine Besserung ist nicht in Sicht. Es wird immer schwieriger, den großen Pulk an Fahrschülern mit Fahrstunden bedienen zu können. Für Wehner und seine Kollegen sei es unverständlich, dass sich die Angestellten beim TÜV noch immer in Kurzarbeit befinden, obwohl es doch so viele Prüfungen abzunehmen gäbe. „Wir fragen uns, warum die Regierung nicht zulässt, dass andere Anbieter wie z.B. die Dekra mithelfen? Wir sind so abhängig und machtlos, etwas zu ändern“, sagte Wehner.