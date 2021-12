Ratingen : Polizei bittet um Hinweise

Diebe drangen in eine Tankstelle am Stadionring ein. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Ratingen Einbrecher bohrten an einer Tankstelle am Stadionring ein Loch in die Wand. In West verschwand ein Wohnmobil vom Fahrbahnrand. Die Feuerwehr rückte zur Fliedner-Klinik aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Feueralarm beschäftigte die Feuerwehr am Mittwochabend. Eine Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr am Mittwoch um 18.11 Uhr ins Fliedner Krankenhaus. Ein Schwelbrand im Aschenbecher des Raucherraums hat für die Auslösung der Brandmeldeanlage gesorgt. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der noch verrauchte Raucherraum vorgefunden. Die Feuerwehr befreite den Raucherraum mit einem Hochleistungslüfter von der Verrauchung. Verletzt wurde niemand und es entstand auch kein Schaden.

Die Polizei fahndet unterdessen nach einem gestohlenen Wohnmobil. In der Zeit vom Montagnachmittag, 15 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7.20 Uhr, verschwand von der Zeißstraße in Ratingen-West ein in Höhe Morsestraße am Fahrbahnrand verschlossen geparktes Wohnmobil der Marke Capron CV600. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Fiat Ducato (Typ CVE 02) mit dem amtlichen Kennzeichen ME-RB 5860. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Fahrzeugs, das eine Laufleistung von etwa 18.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit rund 43.000 Euro angegeben. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 02102/99816210.