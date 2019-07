Ratingen : Die Parkautomaten funktionieren wieder

Der Parkscheinautomat an der Musikschule an der Poststraße nimmt wieder Geld an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Stadt teilte mit, dass die Geräte an der Hans-Böckler-Straße und der Musikschule repariert wurden.

Aktuelle Nachricht aus der Verwaltung, die auf die Berichterstattung in der RP reagiert hat: Wie Stadtsprecherin Ulrike Trimborn gestern Morgen mitteilte, sind die Parkscheinautomaten an der Hans-Böckler-Straße und hinter der Musikschule am Mittwoch repariert worden und sollten jetzt auch funktionieren.

Der Kommunale Ordnungsdienst kontrolliert die Standorte mit Parkscheinautomaten regelmäßig und meldet festgestellte Defekte (häufig aufgrund von Vandalismus) sofort der Herstellerfirma, damit die Reparatur schnell erfolgen kann. So ist am gestrigen Vormittag eine Fehlfunktion an dem Automaten an der Stadthalle festgestellt und gemeldet worden.