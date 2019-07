Kreis Mettmann : Neuer Contest für junge Live-Musiker aus der ganzen Region

Neanderland TUNES, Nachfolger für den Band-Contest, sucht Musiktalente. Bewerbungsschluss ist am 20. August.

Solisten und Bands aller Stilrichtungen können sich bis zum 20. August für neanderland TUNES bewerben. Dafür schicken sie zwei bis drei eigene Musikstücke unter fünf Minuten an das Area 51: per E-Mail an area51@hilden.de, schriftlich an Area51, Furtwänglerstraße 2b, 40724 Hilden oder über Facebook (Area 51 Hilden). Cover-Songs werden nicht berücksichtigt.