Ratingen : Jugendzentrum wird zur großen Bühne

Ratingen Die Kleinen zu großen Stars. Los geht es bereits am kommenden Montag, 22. Juli. Man kann eine Menge lernen.

Einmal auf der ganz großen Bühne stehen. In die Fußstapfen eines echten Schauspielers treten. Und sich fühlen wie ein echter Star. Das könnte für Kinder zwischen zehn und vierzehn Jahren bald zur Realität werden. Und zwar beim Ferien-Schauspielkurs vom 22. Juli bis zum 26. Juli im Jugendzentrum Lux. Dort bringen die Kursleiterinnen Paula Luy und Laura Lindemann dem Nachwuchs die Schauspielerei näher. „Wir haben uns bei der Masterclass der Schauspielschule Nepumuck in Düsseldorf kennengelernt. Seitdem wussten wir, wir sind ein gutes Team“, erzählen die beiden Studentinnen.

Die Idee zum Schauspielkurs entstand bei Lauras Freiwilligem Sozialen Jahr (FSJ) im Kulturamt Ratingen. Dort hat die heute 23-Jährige zum ersten Mal einen Theaterkurs für die Kleinen angeboten. Der kam so gut an, dass dieser jetzt regelmäßig stattfindet. „Die Kinder waren so glücklich. Alle konnten sich wirklich schnell in die Rollen einfinden und waren mit Spaß bei der Sache.“ Gerne erinnert sie sich an zwei junge Mädchen zurück, von denen sie am Ende Postkarten erhalten hat mit der Aufschrift: „Wir wollen unbedingt wiederkommen. Danke.“ Das habe Sie angespornt weiterzumachen.